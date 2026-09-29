ELBAK, Van\'daki AFAD akreditasyon kampına katıldı, 23 ilden 53 ekip yer aldı

Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ELBAK), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı'na katıldı.

ELBAK, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Van'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı'na katıldı. Van Valiliği ev sahipliğinde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kampa, 23 ilden 53 ekip ve 800 personel katıldı. Akredite ekiplerin afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, müdahale ve koordinasyon kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kampta, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipman ve tekniklerin uygulamalı kullanımı, ekipler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı.

Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürü Ömer Özkan Sarısu, Türkiye'nin deprem başta olmak üzere birçok afet riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak ELBAK ekiplerinin muhtemel afetlere daha etkin ve koordineli şekilde hazır olması için çalışmalarına kesintisiz devam ettiğini kaydetti.

Van'da gerçekleştirilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı'nın önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Sarısu, bu kampların ekiplerin afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitelerini güçlendirdiğini kaydetti.