Elif Turan, Manchester Üniversitesi\'ne Doktora için Kabul Edildi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü mezunu Elif Turan, dünyanın en iyi 40 üniversitesi arasında gösterilen İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'ne doktora için kabul edilen sayılı gençten biri oldu. 4 yıl boyunca 'hücre biyolojisi' alanında eğitim görecek olan Turan, tüm eğitim ve yaşam masraflarının karşılanması için de İngiltere Biyoteknolojik Araştırmalar Konseyi'nden (BBSRC) toplamda yaklaşık 200 bin sterlin burs almaya hak kazandı. Çok iyi derecedeki yabancı dili, eğitim sürecinde gerçekleştirdiği projeleri, yüksek not ortalaması ve yazılım alanındaki bilgisiyle ön plana çıkan Turan, bunların yanı sıra üç ayrı mülakatı da geçerek İngiltere'ye seçildi.

26 yaşındaki Elif Turan, İEÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nü 2017 yılında yüzde 100 burslu kazandı. Küçüklüğünden beri ilgi duyduğu, çok istediği genetik alanında okuma fırsatı bulan Turan, başarısını eğitim dönemi boyunca sürdürdü ve 2022 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. Turan, bu süre içerisinde tek bölüm okumakla kalmadı ve yazılım mühendisliğinde de yan dal yaptı.

TÜBİTAK projelerinde yer aldı

İEÜ'nün sağladığı başarı bursundan yararlanan Turan, bu sayede Doç. Dr. Cihangir Yandım'ın danışmanlığında yüksek lisansına devam etti. TÜBİTAK'ın desteğiyle hücre yaşlanması ve pankreas kanseri ile ilgili iki projede görev alan Turan, karmaşık genomik veri analizine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Turan'ın, Alzheimer hastalarının beynindeki DNA dizilerindeki değişimleri incelediği çalışması da uluslararası bir dergide yayımlandı.

Milyonlarca gencin hayaliydi

Başarısıyla her daim gözde olan, örnek gösterilen Turan, yüksek lisansın ardından dünya genelinde milyonlarca gencin hayalini kurduğu Manchester Üniversitesi'ne doktora için burslu kabul edilerek kendisine güvenenleri yanıltmadı.

"İnsanlara faydalı olmak istiyorum"

İngiltere'ye gideceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Turan, "Küçükken polisiye filmleri çok sever, özellikle laboratuvar sahnelerine ilgi duyardım. Filmlerde küçük detaylardan büyük hikayeler çıkması, kriminal olaylar beni çok etkilerdi. Çocukluk döneminden beri genetik alanında eğitim almak istedim. Hedeflerime sıkı sıkıya sarılarak gittiğim bu yol, beni İngiltere'ye ulaştırdı. İçimde tatlı bir mutluluk ve heyecan var. Beni yeni insanlarla ve fikirlerle buluşturacak çok özel bir yolculuğa çıkıyorum. İngiltere'de geçireceğim dört yılın, hayata bakışım açısından da bana çok şey katacağına inanıyorum. Farklı kültürlerden araştırmacılarla çalışmak, uluslararası bir laboratuvar ortamında üretmek benim için çok kıymetli. Bu süreçte öğrendiklerimi ileride insan sağlığına katkı sağlayacak çalışmalara dönüştürmek ise en büyük hedefim" diye konuştu.

"Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim"

Biyoteknoloji alanında kendisini geliştirmek istediğini söyleyen Turan, "Bugün geldiğim noktada İEÜ'de aldığım eğitimin, hocalarımın desteğinin ve dahil olduğum araştırma projelerinin çok büyük payı var. Bu nedenle Manchester'a giderken yanımda sadece kendi hayallerimi değil, bana inanan herkesin emeğini ve desteğini de götürdüğümü hissediyorum. Bu da bana hem güç hem de güzel bir sorumluluk veriyor. İleride biyoteknoloji alanında yeni çalışmalara imza atarak kendimi geliştirmek istiyorum. Çok sevdiğim ülkemi İngiltere'de en iyi şekilde temsil etmek için bugüne kadar olduğundan daha fazla çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Titizlikle hareket ediyoruz"

Öğrencilerin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için her zaman titizlikle hareket ettiklerini söyleyen İEÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Yandım ise, "Elif, bu yaklaşımı en iyi şekilde karşılayan, çalışkanlığı ve gelişime açık tavrıyla öne çıkan öğrencilerimizden biri oldu. Danışmanı ve hocası olarak kendisine her zaman destek oldum; ancak yeri geldiğinde eksiklerini de açıkça söyledim, 'Bu olmamış, daha iyisini yapabilirsin' dediğim zamanlar da oldu. Elif, bu geri bildirimlerin hiçbirine alınmadı, aksine hepsini ciddiyetle değerlendirerek kendisini geliştirmek için daha çok emek verdi" diye konuştu.

"En iyisini yapmak için çalıştı"

Doç. Dr. Yandım, sözlerine şöyle devam etti: "Elif'i farklı kılan en önemli özelliklerden biri, zorlandığı noktalarda pes etmemesi ve umutsuzluğa kapılmamasıydı. Zor bir görev verildiğinde geri çekilmez, üzerine gider ve en iyisini yapmak için büyük emek harcardı. Eleştiriyi, gelişiminin bir parçası olarak gördü. Bu olgun yaklaşımı, çalışma disiplini ve bilime olan bağlılığı sayesinde bugün çok önemli bir başarıya imza attı. Elif'in Manchester Üniversitesi'ne kabul edilmesi ve böylesine değerli bir burs almaya hak kazanması bizler için büyük gurur." - İZMİR