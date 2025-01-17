Emektar Öğretmen Mustafa Bölükbaşı\'na Duygu Dolu Veda

Eğitim

HATAY'da 34 yıldır aynı okulda görev yapan, 43 yıllık öğretmen Mustafa Bölükbaşı (65), meslektaşları ve öğrencileri tarafından düzenlenen duygu dolu etkinlikte, mesleğine veda etti.

Dörtyol ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Bölükbaşı, mesleğini sürdürdüğü 43 yıllın ardından emeklilik kararı aldı. Binlerce öğrenci yetiştiren ve 34 yıldır aynı okulda görev yapan emektar öğretmene, meslektaşları ve öğrencileri tarafından veda programı düzenlendi. Ders verdiği sınıftan çıktıktan sonra okul koridorunda ve merdivenlerde bekleyen öğrencileri tarafından alkışlarla ve karanfillerle uğurlanan Bölükbaşı, duygusal anlar yaşadı.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,