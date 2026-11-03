Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taşımalı eğitimde servis işleyişini ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taşımalı eğitimde servis işleyişini ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taşımalı eğitimde servis işleyişini ele aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitim uygulamalarını değerlendirmek için toplantı düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz başkanlığındaki toplantıda öğrenci ulaşımı, servis işleyişi ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve eğitim-öğretim sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla toplantı yapıldı.

Emirdağ Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya: İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz başkanlığında düzenlenen toplantıya; İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Pınar ve taşıma merkezi okul müdürleri katıldı. Toplantıda, 'Taşımalı eğitim uygulamaları, öğrenci ulaşım süreçleri, servis hizmetlerinin işleyişi, karşılaşılan sorunlar ve alınması gereken tedbirler' ele alındı. Okul müdürlerinin görüş ve önerileri değerlendirildi. Eğitim hizmetlerinin; daha güvenli, düzenli ve verimli yürütülmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Öğrencilerin; güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitim kurumlarına ulaşmalarının önemine değinildi. Kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; öğrencilerin eğitim süreçlerini destekleyen çalışmalarını ve taşımalı eğitim hizmetlerinin etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüEmirdağGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
Helikopterler havada çarpıştı Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
ABD’nin İran’a saldırısı piyasaları vurdu Petrol fırladı ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı
İlk kar için tarih verildi Rusya’dan geliyor, hava buz kesecek İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek
11:10
Deniz Undav RAMS Park’a çıktı, yaptığı olay oldu
Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
11:07
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia
Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
10:40
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
10:25
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 11:15:27. #7.12#
SON DAKİKA: Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taşımalı eğitimde servis işleyişini ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android