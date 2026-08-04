Emre Çay'dan DYK ve YKS Danışmanlığına Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emre Çay'dan DYK ve YKS Danışmanlığına Ziyaret

Emre Çay\'dan DYK ve YKS Danışmanlığına Ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, DYK ve YKS tercih danışmanlığını yerinde inceledi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaz döneminde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih danışmanlığı çalışmalarını yerinde incelemek üzere Menteşe Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında DYK sınıflarını gezen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilerle bir araya gelerek eğitim süreci hakkında sohbet etti. Öğrencilerin hedefleri, çalışma programları ve gelecek planlarını dinleyen Çay, yaz döneminde gösterilen azim ve gayretin başarıya ulaşmada önemli bir rol oynadığını ifade etti. Daha sonra YKS tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için okula gelen üniversite adaylarıyla görüşen Çay, tercih döneminin öğrencilerin geleceklerini şekillendiren önemli bir süreç olduğunu belirtti. Öğrencilere ilgi, yetenek ve kariyer hedeflerini göz önünde bulundurarak bilinçli tercih yapmaları tavsiyesinde bulunan Çay, doğru tercihlerin akademik ve mesleki başarı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tercih danışmanlığı sürecinde görev alan rehber öğretmenlerle de bir araya gelen Çay, özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür ederek, tercih dönemindeki tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

Eğitim, Muğla, Çay, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Emre Çay'dan DYK ve YKS Danışmanlığına Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu
Manisa’da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
FETÖ’cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum FETÖ'cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum
Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

11:56
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
11:34
Yüksek Askeri Şura toplandı Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
11:16
Milyonları ilgilendiren yeni adım Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
11:15
Dünya genelinde WhatsApp krizi Milyonlarca hesap kapatıldı
Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı
10:56
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 12:11:01. #7.13#
SON DAKİKA: Emre Çay'dan DYK ve YKS Danışmanlığına Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.