Erciyes Üniversitesi'nde Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi'nde Yapay Zeka Eğitimi

Erciyes Üniversitesi\'nde Yapay Zeka Eğitimi
26.06.2026 12:22
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Türkçe öğretmenliği adayları için yapay zeka okuryazarlığı eğitimi başarıyla uygulandı.

Türkiye'de öğretmen eğitiminde dikkat çeken bir ilke imza atıldı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde, Türkçe öğretmeni adaylarına yönelik ilk yapay zeka okuryazarlığı eğitim programı Öğretim Görevlisi Beyzanur Durmuş Öz tarafından başarıyla uygulandı.

Türkiye'nin araştırma üniversiteleri arasında önemli bir yere sahip olan ERÜ, yenilikçi yapısıyla dikkat çeken üniversitelerden biri olan Mersin Üniversitesinde yürütülen bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Eğitim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışma, öğretmen yetiştirme programlarının değişen teknolojik şartlara uyum sağlaması açısından örnek gösterilen uygulamalardan biri olarak değerlendiriliyor. ERÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimin, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Mesut Gün ve Dr. Kerim Ünal danışmanlığında Öğr. Gör. Beyzanur Durmuş Öz tarafından yürütülen doktora tezinin deneysel sürecini kapsadığı belirtildi.

Programda öğretmen adaylarına yapay zeka teknolojilerinin eğitimde kullanımı, etik ilkeler, dijital içerik üretimi, güvenilir bilgiye erişim, eleştirel değerlendirme ve yapay zeka destekli öğretim materyali geliştirme gibi konularda kapsamlı eğitim verildi.

Eğitimi gerçekleştiren yapay zeka uzmanı Öğr. Gör. Beyzanur Durmuş Öz, çalışmanın öncü niteliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Henüz bir öğretmen adayıyken böyle bir eğitim alarak yapay zeka okuryazarı bir öğretmen olarak göreve başlayacak olmak öğrencilerimiz için önemli bir fırsat. Bu anlamda doktora tezimin yürütüldüğü Mersin Üniversitesi ve tezin uygulama bölümünün gerçekleştirilmesinde katkıları olan Erciyes Üniversitesine teşekkürlerimi sunarım."

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güçlü ise Türkçe öğretmeni adaylarına yönelik gerçekleştirilen yapay zeka okuryazarlığı eğitimi hakkında "Öğretmen yetiştirme anlayışımızı çağın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelliyor, öğrencilerimizi dijital çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle de donatmayı hedefliyoruz. Fakültemizde gerçekleştirilen bu çalışma, öğretmen yetiştirme programlarımızın yenilikçi yaklaşımını ortaya koyması bakımından son derece kıymetlidir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Erciyes, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erciyes Üniversitesi'nde Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika

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