Erzincan'da 41 bin 413 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına ders başı yaptı - Son Dakika
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Erzincan'da 41 bin 413 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına ders başı yaptı

Erzincan\'da 41 bin 413 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına ders başı yaptı
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Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kent genelinde 41 bin 413 öğrencinin 2 bin 424 derslikte, 3 bin 593 öğretmenle ders başı yaptığını belirtti. Kartal, geçen yıl LGS'de 3 öğrencinin 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu hatırlattı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı konuşmada, kent genelinde 41 bin 413 öğrencinin 2 bin 424 derslikte, 3 bin 593 öğretmenle ders başı yaptığını belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kartal, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, çocuklara daha nitelikli eğitim sunarak onları geleceğe hazırlamanın en önemli görevleri arasında olduğunu söyledi.

Eğitimin insanın kendisini tanıma yolculuğu olduğunu ifade eden Kartal, akademik kazanımların yanı sıra öğrencilerin merhamet, vicdan, cesaret ve iyilik duygularının geliştirilmesinin de önem taşıdığını dile getirdi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların ihtiyaçlarının tek tek ele alındığını kaydeden Kartal, fiziki şartlardan eğitim ortamlarına kadar hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Kartal, öğrencilerin ve öğretmenlerin huzurlu bir ortamda eğitim öğretime başlaması için okul yöneticilerinden yardımcı personele kadar tüm eğitim çalışanlarının büyük emek verdiğini aktardı.

Geçen eğitim öğretim yılında Erzincan'ın akademik alanda önemli başarılar elde ettiğini belirten Kartal, LGS'de 3 öğrencinin 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu hatırlattı.

Kartal, öğrencilerin bilimsel çalışmalar, projeler ve çeşitli yarışmalarda ulusal ve uluslararası düzeyde dereceler elde ettiğini, okul sporlarında da Erzincan'ın Türkiye birinciliği başarısı gösterdiğini ifade etti.

Başarıların öğrencilerin gayreti, öğretmen ve okul yöneticilerinin çalışmaları ile ailelerin desteğinin ortak sonucu olduğunu belirten Kartal, yeni eğitim öğretim yılında da aynı heyecan ve motivasyonla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Her öğrencinin kendi kabiliyetini keşfedebileceği ve kendisini geliştirebileceği imkanları artırmaya devam edeceklerini dile getiren Kartal, eğitim camiasına desteklerinden dolayı Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Kartal, 2026-2027 eğitim öğretim yılının Erzincan ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle andı.

Kaynak: İHA

Ömer Kartal, Erzincan, Türkiye, Eğitim, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzincan'da 41 bin 413 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına ders başı yaptı - Son Dakika

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