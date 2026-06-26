Erzincan'da Bitki Koruma Eğitimi - Son Dakika
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Erzincan'da Bitki Koruma Eğitimi

Erzincan\'da Bitki Koruma Eğitimi
26.06.2026 08:52
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Tarım Müdürlüğü, bayilere b-reçete sistemi eğitimi vererek bilinçli kullanım teşvik etti.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, bitki koruma ürünleri satan bayilere yönelik b-reçete sistemi eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Müdürü Alper Koçaker başkanlığında gerçekleştirilen eğitim programına bitki koruma ürünleri bayileri katıldı.

Eğitimde, b-reçete sisteminin işleyişi, bayilerin sisteme ilişkin sorumlulukları ve uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Yetkililer, eğitimle bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanımının teşvik edilmesi, üreticilere daha güvenli ve sürdürülebilir tarımsal üretim hizmeti sunulmasının amaçlandığını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde kalite ve güvenliğin artırılmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Eğitim, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzincan'da Bitki Koruma Eğitimi - Son Dakika

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