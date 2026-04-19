Erzincan'da Çocuklara Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Çocuklara Güvenlik Eğitimi

Erzincan\'da Çocuklara Güvenlik Eğitimi
19.04.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da çocuklara kişisel güvenlik ve trafik güvenliği eğitimi verildi. Bilinçlendirme sürecek.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çocuk Polisi Bilgilendiriyor" faaliyetleri kapsamında öğrencilere yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde planlanan program çerçevesinde, Osmangazi İlkokulu ve Mehmetçik Ortaokulu'nda toplam 150 öğrenci ve öğretmene bilgilendirme yapıldı. Eğitimlere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli de katılım sağladı.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere;

Kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri

Çocuk polisinin görevleri

Güvenli internet kullanımı

Trafik güvenliği gibi önemli konularda bilgiler aktarıldı.

Yetkililer, bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirterek öğrenci ve öğretmenlerle önümüzdeki haftalarda yeniden bir araya gelineceğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Erzincan, Trafik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzincan'da Çocuklara Güvenlik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 17:51:15. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Çocuklara Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.