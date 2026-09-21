Erzincan\'da Deneyap sınavı, ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerine sahne oldu

Erzincan'da Deneyap sınavı, ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerine sahne olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı gerçekleştirildi. GSB Erzincan Gençlik Merkezleri'ne göre ortaokul ve lise kategorilerindeki öğrenciler, sınavda teknoloji ve üretkenlik yeteneklerini ortaya koydu; gençler hazırladıkları projelerle becerilerini sergiledi.
Erzincan'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı gerçekleştirildi.
GSB Erzincan Gençlik Merkezleri tarafından yapılan paylaşımda, ortaokul ve lise kategorilerindeki öğrencilerin sınavda teknoloji ve üretkenlik alanındaki yeteneklerini ortaya koyduğu belirtildi.
Uygulama sınavında gençler, hazırladıkları projelerle teknoloji alanındaki becerilerini sergiledi.
Kaynak: İHA
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