Erzincan\'da deprem riskine yönelik İRAP çalıştayı kurumların katılımıyla yapıldı

Erzincan'da 2. Dönem İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları kapsamında Deprem Afet Masası Çalıştayı düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalıştay, 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde paydaş kurumların katılımıyla yapıldı.

Çalıştayda, il genelinde deprem risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

2. Dönem Erzincan İRAP çalışmaları kapsamında 4 farklı afet türü için düzenlenmesi planlanan çalıştayların ikincisi olan Deprem Afet Masası Çalıştayı, kurum ve kuruluşların katkılarıyla tamamlandı.