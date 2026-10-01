Erzincan'da deprem riskine yönelik İRAP çalıştayı kurumların katılımıyla yapıldı - Son Dakika
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Erzincan'da deprem riskine yönelik İRAP çalıştayı kurumların katılımıyla yapıldı

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Erzincan\'da deprem riskine yönelik İRAP çalıştayı kurumların katılımıyla yapıldı
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Erzincan'da 2. Dönem İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmaları kapsamında Deprem Afet Masası Çalıştayı düzenlendi. AFAD koordinesinde 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde paydaş kurumların katılımıyla yapılan çalıştayda deprem risklerinin azaltılması ve afetlere hazırlık ele alındı.

Erzincan'da 2. Dönem İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları kapsamında Deprem Afet Masası Çalıştayı düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalıştay, 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde paydaş kurumların katılımıyla yapıldı.

Çalıştayda, il genelinde deprem risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

2. Dönem Erzincan İRAP çalışmaları kapsamında 4 farklı afet türü için düzenlenmesi planlanan çalıştayların ikincisi olan Deprem Afet Masası Çalıştayı, kurum ve kuruluşların katkılarıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da deprem riskine yönelik İRAP çalıştayı kurumların katılımıyla yapıldı - Son Dakika
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