Erzincan\'da Din Görevlileri Yarışmaları Tamamlandı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan İl Müftülüğünce düzenlenen "Etkili Hutbe Sunumu" ve "Ezanı Güzel Okuma" il geneli yarışmaları tamamlandı.

Din görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını desteklemek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren isimler belli oldu.

"Etkili Hutbe Sunumu" yarışmasında Kemaliye Dörtyolağzı Camii İmam Hatibi Abdulbaki Demirtaş birinci olurken, "Ezanı Güzel Okuma" yarışmasında ise Akabe Camii Müezzin Kayyımı Burhan Eser il birincisi oldu.

İl Müftülüğü yetkilileri, yarışmalarda derece elde eden din görevlilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN