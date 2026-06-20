Üzümlü Devlet Hastanesi personeline uygulamalı yangın eğitimi

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Üzümlü Devlet Hastanesi personeline yönelik teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından düzenlenen eğitimde hastane çalışanlarına yangın güvenliği konusunda bilgi aktarıldı.

Eğitim kapsamında katılımcılara yanma ve yangının oluşumu, yangından korunma tedbirleri, yangın söndürme maddeleri ve yöntemleri ile acil durumlarda müdahale ve tahliye süreçleri hakkında teorik bilgiler verildi.

Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen uygulama bölümünde ise mutfak yangınları ve sıvı yangınlarına müdahale yöntemleri gösterildi.

Hastane personeli, kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürme cihazlarını kullanarak kontrollü şekilde yangına müdahale etti. - ERZİNCAN