Erzincan'da İlahi Okuma Yarışması - Son Dakika
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Erzincan'da İlahi Okuma Yarışması

Erzincan\'da İlahi Okuma Yarışması
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Erzincan İl Müftülüğü, Yaz Kur'an Kursu öğrencileri için ilahi okuma yarışması düzenledi.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen İlahi Okuma Yarışması, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve açılış konuşmasıyla başlayan programa protokol üyeleri, kurs öğreticileri, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. İl genelindeki 19 Kur'an kursundan 220 öğrenci, seslendirdikleri ilahilerle izleyicilerden beğeni topladı. Program kapsamında düzenlenen hayır panayırı da katılımcılardan ilgi gördü.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Bilal-i Habeşi Kur'an Kursu birinciliği elde ederken, Süleymaniye Camii Yaz Kur'an Kursu ikinci, Aydınlıkevler Kur'an Kursu ise üçüncü oldu. Bayındır Kız Kur'an Kursu adına yarışmaya tek katılan Zehra Begüm Karagöz de performansıyla ödüle layık görüldü.

Program sonunda dereceye giren kurslara para ödülleri takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Organizasyon, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzincan'da İlahi Okuma Yarışması - Son Dakika

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