Erzincan'da Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu şenliği - Son Dakika
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Erzincan'da Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu şenliği

Erzincan\'da Kur\'an kursu öğrencilerinden yıl sonu şenliği
10.06.2026 15:32  Güncelleme: 15:33
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Erzincan'da 4-6 Yaş ve İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları için düzenlenen kapanış şenliğinde öğrenciler ilahi, mehteran ve semazen gösterileri sundu. Vali Aydoğdu, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemini vurguladı.

Erzincan'da 4-6 Yaş ve İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları Kapanış Şenliği Töreni düzenlendi.

İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen programda, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler yıl sonu heyecanı yaşadı. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerde ilahiler seslendirildi, öğrencilerden oluşan mehteran takımı marşlar söyledi, semazen gösterileri sunuldu.

Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve il protokolü katıldı.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, çocukların akademik bilginin yanı sıra milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine değindi. Çocukların kendi tarihini, kültürünü, medeniyetini ve değerlerini tanımasının güçlü bir kişilik gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Aydoğdu, "Bir çocuk kendi kültürünü, kendi medeniyetini, kendi tarihini, kendi dinini ne kadar bilirse, bu konularda ne kadar derinleşirse, o kadar insan olur; o kadar evrensel bir vatandaş olur. Biz çocuklarımıza akademik bilgiyle birlikte değerleri, bastığı toprakların kıymetini, milli ve manevi bütün değerlerimizi en güzel şekilde öğreteceğiz" dedi.

Kapanış şenliğinin çocukların değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu ifade eden Aydoğdu, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu başta olmak üzere Kur'an kursu öğreticilerine ve programda emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Erzincan'da Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu şenliği - Son Dakika

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