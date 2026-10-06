Erzincan’da öğrencilere sıfır atık ve çevre bilinci eğitimi

Erzincan Belediyesi ekiplerince öğrencilere sıfır atık ve çevre bilinci konusunda eğitim verildi.

Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması ve sıfır atık konusunda farkındalığın artırılması amacıyla Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Birim sorumlusu ve çevre mühendisinin katılımıyla gerçekleştirilen programda öğrencilere sıfır atık konusunda sunum yapıldı.

Sunumda atıkların kaynağında doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşümün önemi, iklim değişikliğiyle mücadelede sıfır atık uygulamalarının rolü ve israfın önlenmesine yönelik çevre dostu uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından öğrencilerin soruları yanıtlanarak çevre ve sıfır atık konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.