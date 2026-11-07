Erzincan'da polis ve akademi personeli AFAD'dan afet ve yangın eğitimi aldı - Son Dakika
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Erzincan'da polis ve akademi personeli AFAD'dan afet ve yangın eğitimi aldı

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Erzincan\'da polis ve akademi personeli AFAD\'dan afet ve yangın eğitimi aldı
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Erzincan'da AFAD eğitmenleri, Polis Akademisi ve İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet farkındalık ve yangın güvenliği eğitimi verdi. Eğitimlerde alınacak önlemler anlatıldı, afet bilinci ve hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı.

Erzincan'da Polis Akademisi ve İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından düzenlenen eğitimlerde, katılımcılara afetlere karşı alınması gereken önlemler ve yangın güvenliği konusunda bilgi aktarıldı.

Eğitimlerde afet bilincinin artırılması ve yangınlara karşı hazırlıklı olunmasının önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA
Polis AkademisiErzincanGüncelEğitimAFADSon Dakika

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