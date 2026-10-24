Erzincan\'da sağlık personeline AFAD\'la yangın söndürme tatbikatı düzenlendi

Erzincan'da sağlık personeline AFAD'la yangın söndürme tatbikatı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü personeline AFAD iş birliğiyle uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Personellere yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı uygulamalı gösterildi; acil durumlara hazırlık ve farkındalığın artırılması amaçlandı.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü personeline, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
Tatbikatta, personellere yangın söndürme tüplerinin doğru ve etkin kullanımı anlatılarak uygulamalı eğitim verildi.
Tatbikatla personelin yangın anında doğru müdahale yöntemlerine ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması, acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarının sağlanması ve yangın güvenliği konusundaki farkındalıklarının güçlendirilmesi amaçlandı.
Kaynak: İHA
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