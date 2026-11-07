Erzincan\'da Siyervizyon kampında lise ve üniversite öğrencileri buluştu

Erzincan İl Müftülüğünce yürütülen Siyervizyon Projesi kapsamında üniversite ve lise öğrencileri, Ergan Dağı'nda düzenlenen kamp programında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında düzenlenen programa, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri ile lise öğrencileri katıldı.

Gençlerin Hazreti Muhammed'in hayatını yakından tanımaları ve örnek ahlakını benimsemelerinin amaçlandığı proje kapsamında daha önce öğrencilere "Çağrı" filmi izletildi ve Diyanet İşleri Başkanlığının "Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebi)" adlı kitabı hediye edildi.

Kitap okumalarıyla devam eden etkinlikler, Ergan Dağı'ndaki kamp programıyla sürdürüldü. Kamp ateşi etrafında buluşan öğrenciler, kısa film gösterimleri, müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklere katıldı.

Programın ardından erkek öğrenciler, vaiz ve manevi danışmanların rehberliğinde bungalov evlerde konakladı. Burada gerçekleştirilen sohbetlerde Hazreti Muhammed'in örnek hayatı, güzel ahlak, kardeşlik ve sorumluluk bilinci konuları ele alındı.

Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, İl Müftü yardımcıları Semiha Keleş ve Medet Şahin ile vaizler, manevi danışmanlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim uzmanları Fatih Bülbül ve Mahmud Kellerbağı da programa katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Siyervizyon Projesi Koordinatörü Semiha Keleş'in koordinasyonunda gerçekleştirilen programda, gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşması, siyer bilgilerinin pekiştirilmesi ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.