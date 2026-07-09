Erzincan\'da Uluslararası Öğrenciler Valiyi Ziyaret Etti

Yunus Emre Enstitüsü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu" programı kapsamında 13 farklı ülkeden Erzincan'a gelen uluslararası öğrenciler, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarete, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Mahmut Yasin Yakar, Yunus Emre Enstitüsü Uzmanı Enes Karaçoban ile öğretim görevlileri de katıldı.

Vali Aydoğdu, Türkçeyi öğrenmek ve Türk kültürünü yakından tanımak amacıyla Erzincan'da bulunan öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, farklı coğrafyalardan gelen misafirleri kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

6-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkçe Yaz Okulu kapsamında öğrenciler, Türkçe eğitiminin yanı sıra Erzincan'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaret edecek, çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere katılarak Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak.

Vali Aydoğdu, programın dil, kültür ve dostluğu buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, ülkeler arasında kalıcı dostluk köprülerinin kurulmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN