Erzincan polisi 218 ilkokul öğrencisine akran zorbalığı ve 112 eğitimi verdi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Hep Birlikte Güçlüyüz" projesi kapsamında 218 öğrenciye yönelik güvenlik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen proje çerçevesinde, Göktürk İlkokulu, 13 Şubat İlkokulu ve Hayrettinpaşa İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelindi.

Eğitimlerde öğrencilere genel güvenlik kuralları, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri riskler, güvenli trafik bilinci, 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımı ve akran zorbalığı konularında bilgi verildi.

Çalışmayla çocukların güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi, karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık kazanmaları ve güvenli bir ortamda gelişimlerini sürdürmelerine katkı sağlanması amaçlandı.