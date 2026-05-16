Esenyurt\'ta eğitim yatırımları hız kesmiyor

Kalem Kağıt Oyunları Turnuvası'nda konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt'ta eğitim yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek Beşli Kampüs projesinin devam ettiğini, yeni okul projeleri, çeşitli eğitim destekleri ve "uyumayan kütüphane" uygulamalarıyla ilçedeki öğrencilerin eğitim imkanlarının güçlendirildiğini söyledi.

İstanbul Valiliği himayesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen Kağıt Kalem Oyunları Turnuvası'nın final programı, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Vekili Aksoy, turnuva öncesi okul bahçesinde turnuva için bekleyen çocuklar ve velilerle sohbet ederek, belediyenin hazırladığı ikramları dağıttı.

Esenyurt'tan Projeye Yoğun Katılım

İstanbul genelinde düzenlenen turnuvaya toplam 51 bin 650 öğrenci katılırken, elemeleri başarıyla geçen bin 956 öğrenci finale kaldı. Mantık yürütme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini ölçen organizasyona Esenyurt'tan yoğun katılım sağlandı. İlçede 18 bin 950 öğrenci turnuvaya katılırken, ilk elemeleri geçen 947 öğrenci final turunda yarıştı.

"Esenyurt Bu Projeyi Sahiplendi"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, kağıt kalem oyunlarının çocukların zihinsel gelişimine katkı sunduğunu belirterek, "Bu oyunlar çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştiriyor, onlara farklı bakış açıları kazandırıyor. Aynı zamanda severek sürdürebilecekleri önemli bir alışkanlık oluşturuyor. Esenyurt'ta bu projeye büyük sahiplenme gösterildi. Çok güzel sonuçlar aldık, daha da iyi sonuçlar alacağız" dedi.

"İlçemizde MEB ile Önemli Projeler Yürütüyoruz"

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ise eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, "Bir milletin gerçek zenginliği, iyi yetişmiş insan kaynağıdır anlayışıyla eğitimi her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Güçlü bir gelecek; düşünen, üreten ve kendine güvenen nesillerle mümkündür" ifadelerini kullandı. Aksoy, Esenyurt'un yaklaşık 250 bin öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük öğrenci nüfusuna sahip ilçelerinden biri olduğunu belirterek, ilçedeki okul ve derslik ihtiyacının giderilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde önemli projeler yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda 10 okuldan oluşan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin hizmete açıldığını kaydeden Aksoy, Ardıçlı Mahallesi'nde yapımı süren Beşli Lise Projesi'nin de kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti. Ayrıca üç yeni ilkokul projesinin hazırlandığını, 24 derslikli Durmuş Döven İlkokulu'nun yapım çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Eğitim İmkanı

Eğitime yönelik desteklerin yalnızca okul yatırımlarıyla sınırlı olmadığını belirten Aksoy, 10 bin lise ve üniversite öğrencisine sınav hazırlık kursu verildiğini, kültür, sanat ve meslek edindirme kurslarıyla 32 bin vatandaşa eğitim sağlandığını söyledi. İlçedeki kütüphanelerin modernize edildiğini belirten Aksoy, Cemil Meriç ve Necip Fazıl Kısakürek kütüphanelerinin 24 saat açık "uyumayan kütüphane" konseptiyle hizmet verdiğini ifade etti. Konuşmasında öğrencilere de seslenen Aksoy, "Bugün burada kazanmak elbette önemli. Ancak asıl önemli olan düşünmeyi öğrenmeniz, sabretmeniz, mücadele etmeniz ve kendinize güvenmenizdir. Sizler ne kadar üretir, sorgular ve çalışırsanız Türkiye'nin yarınları da o kadar güçlü olacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL