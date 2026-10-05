Eskişehir\'de ARGE toplantısı yapıldı, eğitimde yol haritası görüşüldü

Eskişehir'de düzenlenen ARGE Birimi Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı'nda eğitim alanındaki çalışmalar ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ARGE Birimi tarafından yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında görüşüldü. Devam eden projeler, gerçekleştirilen faaliyetler ve eğitim alanındaki yeni çalışma başlıkları değerlendirildi. Eskişehir'de eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, önümüzdeki dönemin faaliyet planlamaları ve izlenecek yol haritası üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.