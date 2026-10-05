Eskişehir\'de ARGE toplantısı yapıldı, eğitimde yol haritası görüşüldü

Eskişehir'de ARGE toplantısı yapıldı, eğitimde yol haritası görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında düzenlenen ARGE toplantısında eğitim çalışmaları ele alındı. Devam eden projeler ve faaliyetler değerlendirilerek önümüzdeki dönemin yol haritası görüşüldü.
Eskişehir'de düzenlenen ARGE Birimi Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı'nda eğitim alanındaki çalışmalar ele alındı.
İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ARGE Birimi tarafından yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında görüşüldü. Devam eden projeler, gerçekleştirilen faaliyetler ve eğitim alanındaki yeni çalışma başlıkları değerlendirildi. Eskişehir'de eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, önümüzdeki dönemin faaliyet planlamaları ve izlenecek yol haritası üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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