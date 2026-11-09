Eskişehir'de eğitimcilere sosyal içerme eğitimi erken müdahale vurgusuyla verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de eğitimcilere sosyal içerme eğitimi erken müdahale vurgusuyla verildi

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Eskişehir\'de eğitimcilere sosyal içerme eğitimi erken müdahale vurgusuyla verildi
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Eskişehir'de Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlere saha eğitimi verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, erken müdahalenin önemine değinerek bir çocuğu kurtarmanın bütün bir nesli kurtarmak olduğunu söyledi.

Eskişehir'de, Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı çerçevesinde okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik saha eğitimi gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı kapsamında, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde çalışma yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik düzenlenen saha eğitiminde, erken müdahale ve kurumlar arası tecrübe paylaşımının önemi ele alındı.

"Bu refleks, riskleri çok daha erkenden fark etmemizi sağlar"

Programın açılışında konuşan Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, eğitimciler ile sosyal hizmet uzmanlarının mesleki bakış açılarındaki farklara değinerek, "Eğitimcilikten sosyal hizmetlere geçildiğinde olaylara bakış açısının ve mesleki reflekslerin nasıl değiştiğini bizzat deneyimlemiş biri olarak, bu eğitimin yalnızca bir bilgi aktarımı değil, kıymetli bir tecrübe paylaşımı olacağına inanıyorum. Bizler eğitimci yanımızı her zaman korusak da sosyal hizmetler alanında çalışmak, karşılaştığımız durumlara çok daha farklı yaklaşmamızı gerektiriyor. Sınıfta her zamankinden farklı davranan bir çocuğa bir öğretmen 'uykusuz kalmıştır', bir sağlıkçı 'enfeksiyon kapmıştır' gözüyle bakarken; sosyal hizmet uzmanı en kötü ihtimalleri, yani şiddet veya istismar ihtimalini düşünerek hareket eder. Bu

refleks, riskleri çok daha erkenden fark etmemizi sağlar" dedi.

"Sosyal hizmetler bünyesinde bir çocuğu kurtarmak bütün bir nesli kurtarmak demektir"

Sahada yürütülen eğitimlerin koruyucu ve önleyici hizmetler açısından önemine vurgu yapan Bayrak, "Bu süreçler sayesinde kazanacağımız farklı bir bakış açısıyla, gözden kaçabilecek büyük bir soruna erken müdahale etme ve önleyici bir yaklaşım sergileme şansı bulabiliriz. Şunu asla unutmamalıyız: Milli Eğitim'de bir çocuğun hayatına dokunmak o çocuğu ve belki ailesini kurtarırken, sosyal hizmetler bünyesinde bir çocuğu kurtarmak bütün bir nesli kurtarmak demektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
EskişehirTürkiyeGüncelEğitimSon Dakika

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