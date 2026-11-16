Eskişehir\'de imam hatip lisesinde organ bağışının hayat kurtarıcı rolü anlatıldı

Eskişehir'de imam hatip lisesinde organ bağışının hayat kurtarıcı rolü anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Organ Bağışı Haftası kapsamında Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde söyleşi düzenlendi; öğrencilere organ bağışının hayat kurtarıcı rolü anlatıldı. Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulda gençlerde duyarlılık ve dayanışma bilinci artırılmak istendi.
Organ Bağışı Haftası kapsamında Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşide, öğrencilere organ bağışının hayat kurtarıcı rolü hakkında bilgi verildi.
Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulda, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla söyleşi programı gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler organ bağışının önemi konusunda bilgilendirilirken, gençlerde toplumsal duyarlılık ve dayanışma bilincinin geliştirilmesi hedeflendi.
Kaynak: İHA
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