Eskişehir'de LGS Heyecanı - Son Dakika
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Eskişehir'de LGS Heyecanı

Eskişehir\'de LGS Heyecanı
13.06.2026 11:15
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Eskişehir'de LGS sınavı öncesi öğrenciler ve veliler okul önünde yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerinde yoğunluk oluşturarak büyük bir heyecanla kapıların açılmasını bekledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Saat 09.30'da başlayan sınav öncesinde, Odunpazarı ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yüzlerce öğrenci ve veli bir araya geldi. Sınav salonlarına girişlerin başlamasından önce, okul bahçe kapısı önünde yoğunluk oluştu. Geleceklerini şekillendirecek bu önemli sınav için aylardır ter döken öğrenciler içerdeki sıralarda, onları yalnız bırakmayan anne ve babaları ise dışarıda ter döktü. Okul önündeki caddede trafik ve yaya yoğunluğu gözlenirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak sınav düzeninin sağlanmasına yardımcı oldu.

Hem öğrenciler hem veliler heyecanlı

Kapıların açılmasını bekleyen öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlenirken, veliler de çocuklarına sarılarak onlara moral verdi. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte okul önündeki kalabalık artarken, dualar eşliğinde çocuklarını uğurlayan aileler okul dışındaki bekleyişlerini sürdürdü. Öğrenciler kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek tek tek salonlara alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Eğitim, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eskişehir'de LGS Heyecanı - Son Dakika

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