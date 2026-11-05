Eskişehir'de temsilci öğrenciler Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle toplandı - Son Dakika
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Eskişehir'de temsilci öğrenciler Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle toplandı

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Eskişehir\'de temsilci öğrenciler Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle toplandı
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Eskişehir'de Hızır Bey Yurdu başta olmak üzere yurt müdürlüklerinde görevli temsilci öğrenciler, Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle video konferans toplantısında bir araya geldi. Çevrim içi toplantıda yurtlardaki işleyiş, öğrencilerin talepleri ve yürütülen hizmetler değerlendirildi.

Eskişehir'de Hızır Bey Yurdu başta olmak üzere yurt müdürlüklerinde görev yapan temsilci öğrencilerin katılımıyla, Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile video konferans toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yurt müdürlüklerindeki temsilci öğrenciler, düzenlenen video konferans üzerinden genel müdürlük yetkilileriyle buluştu. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, yurtlardaki işleyiş, öğrencilerin talepleri ve yürütülen hizmetlere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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