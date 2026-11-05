Eskişehir\'de temsilci öğrenciler Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle toplandı

Eskişehir'de Hızır Bey Yurdu başta olmak üzere yurt müdürlüklerinde görev yapan temsilci öğrencilerin katılımıyla, Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile video konferans toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yurt müdürlüklerindeki temsilci öğrenciler, düzenlenen video konferans üzerinden genel müdürlük yetkilileriyle buluştu. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, yurtlardaki işleyiş, öğrencilerin talepleri ve yürütülen hizmetlere dair değerlendirmelerde bulunuldu.