Eşler İçin Yer Değişikliği Başvuruları Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, her ikisi de farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme başvurularını başlatıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerden her ikisi de farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme başvuruları, 12 Ağustos'ta başlayacak. Duyuruya göre öğretmenler başvurularını 12-14 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atamalar ise 'personel.meb.gov.tr' adresinden 17 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

Yer değişikliği gerçekleşen öğretmenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecek, ayrılma işlemleri ise görev yerlerinin belirlenmesinin ardından gerçekleştirilebilecek.