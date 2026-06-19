ESOGÜ'den Dijitalleşme Atılımı - Son Dakika
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ESOGÜ'den Dijitalleşme Atılımı

ESOGÜ\'den Dijitalleşme Atılımı
19.06.2026 16:20
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ESOGÜ, Ziraat Bankası ile sıfır maliyetli Sanal POS ve E-Cüzdan uygulamasını hayata geçiriyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) geçtiğimiz dönemde ESTRAM ile imzaladığı ve üniversite personeli ile öğrencilere ESOGÜ Kimlik Kartı ile ulaşım kolaylığı sağlayan örnek iş birliğinin ardından, kampüs içi dijitalleşme vizyonuna dev bir halka daha ekliyor.

ESOGÜ, Ziraat Bankası iş birliğiyle kampüs genelinde sıfır maliyetli Sanal POS ve ESOGÜ E-Cüzdan uygulamasını hayata geçiriyor. Konuya ilişkin iş birliği protokolü ESOGÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral ve Ziraat Bankası adına Ziraat Bankası Eskişehir Şube Müdürü Durak Yıldırım tarafından ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu'nda imzalandı.

Sanal POS ile yeni nesil entegrasyon sayesinde öğrenci ve personel, kampüsteki fiziki veznelere ya da yükleme noktalarına gitmek zorunda kalmadan, mobil cihazlar ve web arayüzü üzerinden kullanıcı dostu bir deneyimle 7/24 tüm banka ve kredi kartlarıyla saniyeler içinde ESOGÜ kimlik kartlarına online bakiye yükleyebilecek. Maksimum finansal verimlilik ilkesiyle planlanan protokol kapsamında, yapılacak online bakiye yükleme işlemlerinden hiçbir şekilde komisyon veya kesinti alınmayacak.

Öğrenci ve personelin bütçesini koruyan bu "Sıfır Maliyet" modeli, dijital ekosistemin en büyük avantajlarından biri olacak. Dijital finans hamlesinin en önemli ayaklarından birini ise harç ödemeleri oluşturuyor. Yeni sistem sayesinde, üniversite bünyesinde eğitim gören tüm öğrenciler, yurt içinden veya yurt dışından fark etmeksizin öğrenim ücreti ve harç ödemelerini herhangi bir komisyon veya ek ücret ödemeden sıfır kesintiyle online olarak gerçekleştirebilecek. Bu sayede özellikle uluslararası öğrenciler için küresel standartlarda, hızlı ve masrafsız bir ödeme altyapısı sunulmuş olacak.

Dijitalleşme hamlesi sadece ödemelerle sınırlı kalmıyor

ESOGÜ Portal üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek yeni nesil başvuru sistemiyle; ESOGÜ Kimlik Kartı ve araç etiketi talepleri, yenileme veya kayıp bildirimleri tek tıkla online yapılacak. "Sıfır kağıt israfı" ilkesiyle yürütülecek bu süreç, hem anlık işlem alma kabiliyetiyle yüksek iş gücü tasarrufu sağlayacak hem de doğayı koruyacak. ESOGÜ, hem ESTRAM entegrasyonuyla yakaladığı ulaşım kolaylığını hem de Ziraat Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiği sıfır komisyonlu finansal teknoloji adımını birleştirerek Türkiye'deki üniversitelere örnek teşkil etmeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Ziraat Bankası, Yerel Haberler, Teknoloji, Eğitim, Ulaşım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ESOGÜ'den Dijitalleşme Atılımı - Son Dakika

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