ESOGÜ'de Rektörlük Devir Teslimi - Son Dakika
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ESOGÜ'de Rektörlük Devir Teslimi

ESOGÜ\'de Rektörlük Devir Teslimi
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Prof. Dr. Kamil Çolak'tan devraldı. Çolak bayrak yarışına benzeterek yeni rektöre başarı dilerken, Gümüşsoy 34 yıllık ESOGÜ mensubu olarak ekip çalışması vurgusu yaptı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü görevine atanan ESOGÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Rektörlük makamında düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Prof. Dr. Kamil Çolak'tan devraldı.

Görevi sona eren Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, törende yaptığı konuşmada, önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak başta olmak üzere gerek rektör yardımcılığı gerekse rektörlük görev süresi boyunca çalıştığı tüm hocalara destekleri için teşekkür ederek, bir aile ortamı içerisinde güzel günler geçirdiklerini söyledi. Görevini Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'a devretmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Prof. Dr. Kamil Çolak, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirterek Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve başarı dileklerini sundu.

Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ise yaptığı konuşmada kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve destek olan herkese şükranlarını sunarken, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve törene katılan tüm konuklara teşekkür etti. 34 yıldır ESOGÜ mensubu olduğunu ve bundan her zaman büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Gümüşsoy, Prof. Dr. Kamil Çolak'a emekleri için teşekkür ederken, ekip çalışması içerisinde hoş bir seda bırakacağı bir rektörlük dönemi geçirmeyi diledi.

Törene Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve Prof. Dr. Mustafa Önder ile ESOGÜ yöneticileri de katıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ESOGÜ'de Rektörlük Devir Teslimi - Son Dakika

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