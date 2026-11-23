Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Tarihin, büyük medeniyetlerin ve güçlü devletlerin yalnızca kılıçla ya da servetle değil; ilimle, sanatla ve o birikimi nesillere aktaran muallimlerle yükseldiğinin en büyük şahidi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Gümüşsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan yaklaşık 2 bin 500 yıl önce yaşayan büyük bilge Konfüçyüs, eğitimin evrensel değerini vurgulayan şu gerçeği dile getirmiştir: 'Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, on yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikin, yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin.' Kadim medeniyetimiz de tarih boyunca insan yetiştiren öğretmenlere ve emeği sanata dönüştüren ustalara en yüce değeri vermiştir. Kültürümüzün temelini oluşturan ve öğretmene duyulan derin hürmeti en veciz biçimde özetleyen 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' anlayışı, asırlar boyunca nesilden nesile aktarılan bir vefa düsturu olarak gönüllerimizde yer etmiştir. 11. yüzyılda Nizamiye Medreseleri ile başlayan bilimsel uyanıştan, Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdüne kadar eğitim ve muallimler, toplumun her döneminde temel taşı olmuştur. İstanbul'un fethinin ardından kendisine uzatılan çiçekleri hocası Akşemseddin'e yönlendirerek, 'Evet, Sultan Mehmet benim; ama o da benim hocamdır. Çiçekler ona layıktır' diyen Fatih Sultan Mehmet ise ilmin ve öğretmenin en yüce makamların dahi üzerinde olduğunu tarihe kazımıştır. 1921 yılında, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nin en çetin günlerinde top sesleri Ankara'dan duyulurken dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Maarif Kongresi'ni ertelemeyip toplaması, cehaletle verilen savaşın en az cephedeki savaş kadar hayati olduğunun tarihi bir kanıtıdır. 1928 yılında Millet Mektepleri'nin açılmasıyla kara tahta başına geçerek 'Başöğretmen' unvanını alan Atatürk'ün yaktığı aydınlanma meşalesi; yalnızca büyük şehirlerin merkezlerinde değil, Anadolu'nun en ücra köşelerinde, taşranın zorlu şartlarında bile büyük bir özveriyle taşınmıştır."

Öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil, bir insanın ruhuna dokunmak, karanlıkta kalan bir zihne umut ışığı olmak ve yarının dünyasını bugünden ilmek ilmek dokumak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gümüşsoy, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu yönüyle dünyanın en kutsal ve en onurlu mesleğidir. Bugün üniversitemizde eğitim gören ve bu kutsal emanetin yarınki temsilcileri olacak sevgili öğretmen adaylarımızın da; gidecekleri her köyde, her kasabada ve girecekleri her sınıfta, mesleklerinin yüce kutsiyetinden alacakları güçle dokundukları her çocuğun hayatında yeni ufuklar açacaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevi başında şehit düşen kahraman öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm eğitim neferlerini rahmet ve minnetle anıyor; geleceğimize ışık tutan tüm öğretmenlerimizin, kıymetli akademisyenlerimizin ve yarının meşalesini taşıyacak olan sevgili öğrencilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."