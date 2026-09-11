ESOGÜ Tıp Fakültesi\'nde beyaz önlük töreni düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim görmeye hak kazanan geleceğin doktor adayları, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

Tören, saat 10.00'da ESOGÜ Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, üniversite görevlileri, öğrenciler ve velilerin katılım sağladığı, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek hekimlik mesleğine ilk adımınızı atıyorsunuz"

Açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, "Bugün beyaz önlüklerini giyecek olan sevgili öğrencilerimiz, uzun ve yorucu bir hazırlık sürecinin sonunda her biriniz Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda yüksek puanlar aldınız ve tercihleriniz sonucunda da ülkemizin en iyi hekimlerini en donanımlı şekilde yetiştiren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görmeye hak kazandınız. Bu üstün başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek hekimlik mesleğine ilk adımınızı atıyorsunuz. 6 yılınızı disiplinli bir şekilde çok çalışarak ve belki çok yorularak geçireceksiniz fakat buradan mezun olduğunuzda ülkemize ve insanlığa faydalı olacak çok onurlu bir mesleğin birer neferi olacaksınız" dedi.

"Bugünden itibaren evlatlarınız bizlere emanettir"

Rektör Gümüşsoy, konuşmasının devamında, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyelerimiz engin tecrübeleriyle sizlere çağdaş tıbbı her zaman eksiksiz ve kolaylıkla uygulamanızı sağlayacak mesleki bilgi ve yetenekleri kazandıracak ve sizleri en iyi şekilde yetiştireceklerdir. Kıymetli öğretim üyelerimize de bu vesileyle emekleri ve özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Bugün beyaz önlüklerini giyecek olan bu pırıl pırıl gençlerin sevgili aileleri, Tıp Fakültemize böyle başarılı evlatlar yetiştirdiğiniz için hepinizi kutluyorum. Bugünden itibaren evlatlarınız bizlere emanettir. Onların burada en yüksek kalitede eğitim görmeleri, hekimlik mesleğine en iyi şartlarda yetiştirilmeleri için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini giydi

Açılış konuşması sonrası beyaz önlük giyme törenine geçildi. İsimleri sırayla okunan öğrencilere beyaz önlüklerini Rektör Gümüşsoy ve üniversite yetkilileri giydirdi. Öğrencilere önlüklerinin giydirilmesinin ardından hatıra fotoğrafları çekildi. Töreni ilgiyle takip eden veliler duygu dolu anlar yaşadı.