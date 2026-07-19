ETÜ'de mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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ETÜ'de mezuniyet coşkusu

ETÜ\'de mezuniyet coşkusu
19.07.2026 10:49  Güncelleme: 10:50
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. 20 bölümden 570 öğrenci diploma alırken, Rektör Çakmak mezunlara yapay zeka ve dijital dönüşüm çağında başarının evrensel değerlerle mümkün olduğunu vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, ETÜ Stadyumu'nda düzenlendi. Altı fakültede öğrenim gören 20 bölümden toplam 570 öğrenci, diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu'nun yanı sıra Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolos Vekili Hadi Javan, Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Pala, akademik ve idari personel, mezun öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dönem birincisi Elif Yıldırım'ın mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmanın ardından ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak mezun öğrencilere ve ailelere hitap etti.

Mezuniyetin yeni başlangıçların ilk adımı olduğunu ifade eden Rektör Çakmak, ETÜ'nün bilgiye, bilime ve etik değerlere bağlı bireyler yetiştirme anlayışıyla geleceğe yön veren bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi. Üniversitenin son yıllarda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetişim alanlarında önemli başarılar elde ettiğini belirten Çakmak, kurumsal akreditasyon başarısı, birçok programın ulusal ve uluslararası düzeyde akredite edilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından Eklemeli Üretim Teknolojileri alanında uzmanlaşan üniversite seçilmesi, Üniversitelerarası Spor Ligi'nde elde edilen Türkiye şampiyonluğu ve Spor Dostu Kampüs unvanının bu başarının somut göstergeleri olduğunu ifade etti.

Konuşmasında mezunlara da tavsiyelerde bulunan Rekör Çakmak, yapay zeka ve dijital dönüşümün şekillendirdiği yeni dünyada bilgi ve teknolojinin öneminin her geçen gün arttığını belirterek, başarının yalnızca teknik bilgiyle değil; dürüstlük, adalet, vicdan ve insan sevgisi gibi evrensel değerlerle mümkün olacağını vurguladı. Gençlere yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmeleri, kendilerini sürekli geliştirmeleri ve ETÜ'yü her zaman gururla temsil etmeleri çağrısında bulunan Çakmak, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan ailelere, akademik ve idari personele de teşekkür etti.

Rektör Çakmak'ın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Daha sonra mezun öğrencilere diplomaları öğretim üyeleri tarafından verildi.

Mezuniyet programı, öğrencilerin büyük coşku içerisinde gerçekleştirdiği kep atma töreni, hatıra fotoğrafları ve konserlerin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim ETÜ'de mezuniyet coşkusu - Son Dakika

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