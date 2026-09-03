ETÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında afet risklerini azaltma protokolü imzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim yapılarının afetlere karşı dirençliliğinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, akademik ve teknik yetkinlikleri doğrultusunda belirlenen 15 üniversite arasında yer aldı.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile ETÜ arasında hazırlanan "Eğitim Kurumu Binaları ve Eklentilerinde Yapısal Afet Risklerinin Azaltılması ve Ar-Ge Çalışmaları Yapılmasına İlişkin Protokol", 2 Eylül 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle imzalandı. Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen törene, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Proje Yürütücüsü ETÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Kazaz katıldı. Protokol, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü ile üniversiteler arasında eğitim yapılarının afet güvenliğinin artırılmasına yönelik kurumsal iş birliğini esas alıyor.

Protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve kademedeki eğitim kurumu binaları ve eklentilerinin afetlere karşı dirençliliğinin artırılması, yapısal risklerin tespit edilmesi ve azaltılması, yapı güvenliğinin değerlendirilmesi ile güçlendirme, bakım, onarım ve yenileme ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca bina envanterlerinin oluşturulması, risk önceliklendirme çalışmalarının yürütülmesi ve güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir eğitim ortamlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokole ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Üniversitemizin akademik ve teknik yetkinlikleri doğrultusunda böylesine önemli bir çalışmada yer almasından memnuniyet duyuyoruz. ETÜ olarak yapı ve deprem mühendisliği alanındaki bilgi birikimimizi eğitim yapılarının daha güvenli ve dirençli hale getirilmesi için kullanacak, akademik birikimimizi ülkemizin ve toplumumuzun hizmetine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

18 ay süreyle yürütülecek iş birliği kapsamında ETÜ, yapı ve deprem mühendisliği alanındaki akademik bilgi birikimi ve teknik uzmanlığını sahaya aktararak daha güvenli ve afetlere karşı dirençli eğitim yapılarının oluşturulmasına katkı sunacak.