Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Haberin Videosunu İzleyin
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin\'i etiketliyor
23.01.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin\'i etiketliyor
Haber Videosu

Öğrencileri kullanarak içerik üreten fenomen öğretmenlerle ilgili tartışmalar devam ederken sosyal medyada paylaşılan başka bir video ''Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin görmesin'' yorumlarını da beraberinde getirdi. Bahsi geçen videodaki öğretmen, öğrencilerinden kendisine ''Hocam reşit misiniz?'', ''Hocam güzelliğinizi hangi iksire borçlusunuz?'' şeklinde yorumlar yöneltildiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi mecralar üzerinden iletilen fenomen öğretmen şikayetleri üzerine Türkiye genelindeki 81 il müdürlüğünden öğretmenler hakkında bilgi istenmiş ve verilerin toplanmasının ardından ilgili kanun kapsamında öğretmenler hakkında inceleme başlatılmasının söz konusu olabileceği belirtilmişti.

"GÜZELLİĞİNİZİ HANGİ İKSİRE BORÇLUSUNUZ?"

Bu olayın yankıları sürerken öğrencilerini kullanarak içerik üreten bir öğretmenin videosu sosyal medyada gündem oldu. Bahsi geçen videoda öğretmen öğrencilerinden kendisine "Hocam reşit misiniz?", "Hocam güzelliğinizi hangi iksire borçlusunuz?" şeklinde yorumlar yöneltildiğini ifade etti.

Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

BAKAN TEKİN'İ ETİKETLEDİLER

Kısa sürede viral olan görüntünün altına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i etiketleyen sosyal medya kullanıcıları "Öğretmenlerin takım elbise veya benzer kıyafet giymesi tekrar getirilmeli", "Bu şekil takılan biriderse konsantre olamaz ki", "Bu tarz saçmalıklara artık dur denmesi gerekiyor" şeklinde yorumlar yaptı.

SÜRECİN SONUNDA CEZA ALABİLİRLER

Öte yandan Bakanlık yetkilerinden alınan bilgiye göre, gerekli tespitlerin yapılmasının ardından fenomen öğretmenlere ilgili kanunun hükümleri uygulanacak. Bu kapsamda yapılan teftiş ve incelemelerin ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda, bazı öğretmenlerin kanun kapsamında cezalandırılmasına dair bir teklif yapılması söz konusu olabilecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bu durum, "Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuat dışında paylaşanlara kınama cezası verilir" şeklinde açıklanıyor.

Politika, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Devlet memurluğu asalet gerketiren bir görevdir Bu ve bunun gibiler sistem dışına çıkarılmali 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Hakan Fidan’dan Barış Kurulu çıkışı: Atılması gereken çok fazla adımlar var Hakan Fidan'dan Barış Kurulu çıkışı: Atılması gereken çok fazla adımlar var
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
11:08
Üç polisi şehit etmişlerdi Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:21:46. #7.11#
SON DAKİKA: Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.