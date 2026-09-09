Fırat Üniversitesi'nde 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları Senato'da görüşüldü - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi'nde 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları Senato'da görüşüldü

Fırat Üniversitesi\'nde 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları Senato\'da görüşüldü
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Fırat Üniversitesi Senatosu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesindeki hazırlık çalışmalarını kapsamlı şekilde değerlendirdi. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, öğrencilerin huzurlu ve nitelikli bir eğitim ortamında döneme başlaması için tüm birimlerin hazır olduğunu belirtti.

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ), yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi.

Fırat Üniversitesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde, yeni döneme yönelik hazırlıkların ele alındığı Senato Toplantısı gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda; eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanması, akademik ve idari süreçlerin yeni döneme hazır hale getirilmesi, öğrencilerin eğitim süreçlerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yapılan hazırlıklar ele alındı. Yeni eğitim öğretim döneminin sorunsuz bir şekilde başlaması amacıyla üniversitenin ilgili birimleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, Senato üyeleri de kendi birimlerinde gerçekleştirilen hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca öğrencilerin akademik ve sosyal imkanlarının geliştirilmesi, eğitim kalitesinin daha ileriye taşınması ve üniversite genelinde koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, yeni eğitim öğretim yılına yönelik tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Öğrencilerimizin huzurlu, güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında yeni döneme başlamaları için üniversitemizin tüm birimleriyle gerekli hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile üniversitemiz için hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Fırat Üniversitesi'nde 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları Senato'da görüşüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırat Üniversitesi'nde 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları Senato'da görüşüldü - Son Dakika
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