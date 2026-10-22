Gaziantep Araban'da OYSS ve psikososyal destek toplantısı eğitimcilerle yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep Araban'da OYSS ve psikososyal destek toplantısı eğitimcilerle yapıldı

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Gaziantep Araban\'da OYSS ve psikososyal destek toplantısı eğitimcilerle yapıldı
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Gaziantep Araban'da OYSS ve psikososyal destek için iki bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantılarda Gaziantep Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Merkezi görevlileri okul müdürleri ve zümre başkanlarına, Şahinbey RAM ise okul müdürleri ve rehber öğretmenlere bilgi verdi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Hakkında ve Psikososyal Destek Çalışmaları Kapsamında Bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen her iki toplantı için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayımlanan Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu kapsamında, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gaziantep Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Merkezi görevlilerince gerçekleştirilen toplantıya ilçemizdeki ortaokul ve lise müdürlerimiz ile ortak yazılı sınavlar kapsamında yer alan derslerin zümre başkanları katılım sağladı. Toplantıda, ortak yazılı sınavların planlanması, soru hazırlama ve değerlendirme süreçleri ile öğrenci, sınıf ve şube bazlı analizlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve eğitimde niteliğin artırılması amacıyla düzenlenen toplantıya katkı sunan Gaziantep Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Merkezi görevlilerimize ve katılım sağlayan yöneticilerimiz ile öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında, Şahinbey Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü tarafından ilçemizde görev yapan okul müdürlerimize ve rehber öğretmenlerimize yönelik bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerimizin psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmesi, okullarımızda sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarına katkı sunan Şahinbey RAM Müdürlüğüne ve katılım sağlayan eğitim yöneticilerimiz ile rehber öğretmenlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
GaziantepŞahinbeyRehberGüncelEğitimSon Dakika

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