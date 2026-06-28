Gaziantep'ten Afetler İçin Fonksiyonel Bisküvi

Gaziantep'te akademisyenler tarafından deprem ve diğer afetlerde insanların enerji ve temel besin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla yüksek besin değerine sahip fonksiyonel kremalı bisküvi üretti.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt'un öncülüğünde, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abuzer Çelekli, bir gıda firmasının AR-GE Müdürü Selçuk Arslan ve üniversiteden akademisyenlerin yer aldığı proje kapsamında, laboratuvar ortamında kontrollü şartlarda, özel üretim teknikleri kullanılarak protein, amino asit, çoklu doymamış yağ asitleri ve antioksidan bileşenler bakımından zengin olan ve ortalama raf ömrü 12 ay olan kremalı bisküvi geliştirildi.

Afet döneminde besleyici ve pratik gıda olarak öne çıkıyor

Akademisyenler tarafından geliştirilen bisküvi, içerdiği yüksek protein, vitamin, amino asit ve antioksidan değerleri sayesinde afet durumlarında bireylerin günlük besin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olabilecek alternatif bir gıda ürünü olarak dikkat çekiyor. 12 aylık raf ömrü ile yüksek besin değeri özellikleriyle öne çıkan ürünün, deprem, sel ve benzeri afet durumlarında kullanılabilecek besleyici ve pratik gıda seçenekleri arasında yer alması hedefleniyor.

"Afet çantalarında bulunabilecek bir besin"

Depremde insanların protein ihtiyaçlarını, besinsel ögelere olan ihtiyaçlarını baz alarak projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, "Projemize 2024 yılında başladık. 2023 yılında depremden hemen sonra biz bu projeyi geliştirmeyi hedefledik. Depremde insanların protein ihtiyaçlarını, besinsel ögelere olan ihtiyaçlarını baz alarak bu projeyi gerçekleştirdik. Aynı zamanda son zamanlardaki insanların fonksiyonel gıdalar olan bakış açısı, onlara olan trendlerini de göze alarak hem afet çantalarında bulunabilecek bir besin hem de insanların sağlığına daha farklı yönlerde katma değer sağlayacak ürünler geliştirmeyi hedef alarak biz kremalı bisküvi geliştirdik" dedi.

"Geliştirdiğimiz kremalı bisküvi yaklaşık12 ay raf ömrüne sahip"

12 ay raf ömrü ile bozulmadan kalabilen ve insanların afet zamanında ihtiyaç duydukları temel besin öğelerini bolca içeren bir ürün geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Bozkurt, "Bizim geliştirmeye çalıştığımız kremalı bisküvi yaklaşık 12 ay raf ömrüne sahip, uzun ömürlü, afet çantalarında çok rahat bulunabilen, bozulmadan kalabilen ve insanların afet zamanında ihtiyaç duydukları temel besin öğelerini bolca içeren bir ürün geliştirmeyi amaçladık. Bu amaç için yaklaşık 30 ay boyunca biyolojiden bir profesör hocam, ben ve yaklaşık 6 kişiden oluşan bir ekiple 30 ay boyunca çalıştık. Bu 30 ay boyunca biz mikro alglerden faydalanarak, bu kremalı bisküviyi yapmaya çalıştık. Kremalı bisküvide bu mikro alglerin çok farklı fonksiyon özellikleri var. 3 tane mikro alg, birisi protein miktarını zenginleştiriyor, bir tanesi çoklu doymamış yağ asitlerini zenginleştiriyor, bir tanesi de renk. Böylelikle kremalı bisküvilere albeni katacak bir ürün geliştirmeyi hedefledik. Bisküvinin, kremalı bisküvinin dış tarafını özellikle yeşil renkli yaparak, Antep fıstığına benzer bir renk ve iç kremasını da turuncu sarı renkli bir mikro algten faydalanarak, albenili ve aynı zamanda insanların beğenisini kazanacak bir kremalı bisküvi geliştirdik" şeklinde konuştu.

"Proje için 42 deneme gerçekleştirdik en iyisini seçtik"

Bozkurt, "Bu proje için yaklaşık 42 tane deneme gerçekleştirdik. 42 denemenin en uygun olanını seçtik. Hem duygusal olarak beğenilen hem de istediğimiz elzem bileşenleri içeren ürünler geliştirmeye çalıştık" diye konuştu. - GAZİANTEP