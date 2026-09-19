Gazze\'de 541 bin öğrenci, 3 yıl sonra çadırlarda ders başı yaptı

Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 541 bin öğrenci, İsrail'in saldırıları nedeniyle 3 yıl aradan sonra 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okula dönüşen çadırlarla derslere başladı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaklaşık 541 bin öğrenci için 2026-2027 akademik yılı başladı. Filistinli öğrenciler, 3 yıl aradan sonra kısıtlı imkanlarla yeniden ders başı yaptı. Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 700 eğitim noktasında yüz yüze eğitim verilirken, hem Gazze Şeridi içindeki hem de dışındaki öğrencilere hizmet veren okullar da uzaktan eğitim faaliyetlerine başladı. Okul binalarının ciddi şekilde yetersiz olması sonucu bazı çadırlar okula dönüştürüldü. Bazı okul binaları da İsrail'in saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere barınak sağlamak için kullanılırken, bu da öğrencilere uygun bir eğitim ortamı sağlamaya yönelik çabaları zorlaştırdı.

Sıra olmadığı için yerde oturmak zorunda kalıyorlar

Gazze şehrinin batısındaki Gazze Belediyesi Okulu'nun müdürü Raghda Hmeid, Filistinli öğrencilerin sınırlı kaynaklara, saldırılarda okulların çoğunun yıkılmasına ve bazı eğitim kurumlarında yerinden edilmiş sivillerin kalmasına rağmen eğitim haklarını kullanma konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Okul müdürü Hmeid, bazı öğrencilerin yaz sıcağından veya kış soğuğundan çok az koruma sağlayan çadırlarda eğitim aldığını ve sıra olmadığı için yerde oturmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hmeid ayrıca yüksek öğrenci ve nüfus yoğunluğunun, okul ve eğitim merkezi sayısının yetersizliğinin ve yeni eğitim alanları kurmak için uygun arazi bulunmamasının, öğrenme sürecini giderek zorlaştırdığını ve öğrencileri savaştan önce bildikleri normal okul ortamından mahrum bıraktığını vurguladı.

Okulların çoğu kullanılamaz halde

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonucu büyük yıkım meydana geldi. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu raporlarına göre okulların büyük çoğunluğu kullanılamaz hale gelecek kadar ciddi hasar gördü. Kuşatma ve saldırılar sırasında 179'dan fazla devlet okulu ve UNRWA tarafından işletilen onlarca okul da dahil olmak üzere yüzlerce okul yerle bir edildi. Saldırılarda Gazze Şeridi'nde 18 bin 800'den fazla okul çağındaki öğrencinin ölümüne ve yüzlerce öğretmen ile eğitim sektöründe çalışan diğer kişilerin ölümüne yol açtı.