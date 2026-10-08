Gümüşhane Üniversitesi'nde Hacı Mecit Efendi'nin Madur Dağı gece baskını anlatıldı - Son Dakika
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Gümüşhane Üniversitesi'nde Hacı Mecit Efendi'nin Madur Dağı gece baskını anlatıldı

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Gümüşhane Üniversitesi\'nde Hacı Mecit Efendi\'nin Madur Dağı gece baskını anlatıldı
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Milli Mücadele döneminde Gümüşhane'nin savunmasında rol üstlenen Hacı Mecit Efendi, Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiyle anıldı. Torunu araştırmacı Mehmet İncesu, 1916 Rus işgali döneminde 40 kişilik müfrezeyle Madur Dağı'nda düzenlenen gece baskınını anlattı.

Milli Mücadele döneminde Gümüşhane'nin savunmasında önemli rol üstlenen Hacı Mecit Efendi, Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı. "Gümüşhane Müdafaasında Bir Alim ve Mücahid: Mecid Efendi" başlıklı söyleşide, Hacı Mecit Efendi'nin üçüncü derece torunu araştırmacı Mehmet İncesu konuşmacı olarak yer aldı.

İncesu, konuşmasında Hacı Mecit Efendi'nin I. Dünya Savaşı sırasında ulema sınıfının savaştan muaf olmasına rağmen vatan topraklarını savunmak için cepheye koştuğunu belirterek, onun mücadelesinin yalnızca aile hatıralarında değil, Mareşal Fevzi Çakmak'ın hatıratında da yer aldığını söyledi.

1916 Rus işgali döneminde yaşananları da anlatan İncesu, Hacı Mecit Efendi'nin 40 kişilik müfrezeyle Madur Dağı'nda düzenlediği gece baskınına ilişkin bilgiler verdi. İncesu, Hacı Mecit Efendi ve beraberindekilerin zorlu şartlara rağmen bölgenin savunmasında önemli mücadele verdiğini ifade etti.

Programda Madur Dağı, Polut Tepesi ve Çataltepe'de yaşanan muharebeler ile Gümüşhane'nin savunmasındaki gelişmeler de ele alındı. Söyleşi, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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