Güvenlik İçin Eğitim Programı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, KAAN Projesi kapsamında özel güvenlik görevlileri ve polislere yönelik eğitim programı düzenlendi.
Program, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bünyesinde görevli Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürleri Yılmaz Ergan ve Barış Türkyılmaz tarafından gerçekleştirildi.
Eğitimde, ilde görev yapan özel güvenlik görevlileri ile polislerin koordinasyonunun artırılması ve ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Yetkililer, güvenlikte iş birliğinin sahada güç birliği anlamına geldiğini belirterek, bu doğrultudaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ERZİNCAN
