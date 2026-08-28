Karabük’te Arkeo-Terapi Çalıştayı ve Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Karabük’te Arkeo-Terapi Çalıştayı ve Sempozyumu düzenlendi

Karabük’te Arkeo-Terapi Çalıştayı ve Sempozyumu düzenlendi
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Karabük Üniversitesi ve Granada Üniversitesi iş birliğiyle Hadrianopolis Antik Kenti'nde II. Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayı ve Sempozyumu düzenlendi. Programda kültürel miras, arkeoloji, sanat terapisi, ortak bellek ve kültürel aktarım konuları ele alındı; ayrıca Granada Üniversitesi'nden Prof. Silvia Susanna Segarra Lagunes'in 'Çizim ve Arkeoloji' temalı sergisi açıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Granada Üniversitesi tarafından "Arkeo-Terapi: Yaşayan Kültürel Miras, Çokkültürlülük ve Ortak Belleğin Sanat Yoluyla Aktarımı-II. Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayı ve Sempozyumu" düzenlendi.

Eskipazar Hadrianopolis Antik Kenti'nde düzenlenen çalıştay ve sempozyuma; Karabük Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Eskipazar Kaymakamı Kübra Ustaoğlu, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Hadrianopolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Öz Çelikbaş yerli ve yabancı akademisyenler öğrenciler katıldı.

Çalıştay ve sempozyumda; kültürel miras, arkeoloji, sanat terapisi, ortak bellek ve kültürel aktarım konuları uluslararası katılımcıların katkılarıyla ele alındı. Program çerçevesinde ayrıca İspanya Granada Üniversitesinden Prof. Silvia Susanna Segarra Lagunes tarafından hazırlanan "Çizim ve Arkeoloji: Kültürel Miras Çalışmalarında Uygulamalar" başlıklı kişisel serginin açılışı gerçekleştirildi.

Hadrianopolis'in kültürel mirasının sanat yoluyla yeniden yorumlanmasının önemine dikkat çeken Vali Oktay Çağatay, "Kültürel mirasımızın bilim, sanat ve farklı disiplinlerin buluşmasıyla gelecek nesillere aktarılmasını son derece kıymetli buluyoruz. Hadrianopolis'in böylesine anlamlı bir uluslararası çalışmaya ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Çağatay, sergiyi inceleyerek Hadrianopolis Kazı Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, KBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Öz Çelikbaş ve Prof. Dr. Silvia Susanna Segarra Lagunes'in çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Karabük’te Arkeo-Terapi Çalıştayı ve Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

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