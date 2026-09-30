Hakan Sezen, Burhaniye Pelitköy\'de çocuklara hak ve adalet bilincini anlattı

Burhaniye ilçesinde, Pelitköy Çocuk Kulübünde değerler eğitimi verildi. Gençlik Koordinatörü Hakan Sezen tarafından verilen eğitim ilgi gördü.

Pelitköy Mahallesi Camiinde İmam Hatibi ve Gençlik Koordinatörü Hakan Sezen tarafından Çocuk Kulübünde değerler eğitimi verildi. Hakan Sezen tarafından gerçekleştirilen sohbette çocuklarla; hak aramak ile haksızlık yapmak arasındaki ince çizgi, bilinçli tüketici olmanın önemi anlatıldı. Kul hakkı ve kamu hakkı konuları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Çocukların küçük yaşlardan itibaren hak, adalet, sorumluluk ve emanet bilinci kazanmalarının önemine dikkat çekilen programda, günlük hayatta karşılaşılabilecek örnekler üzerinden çocukların konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Program, çiğ köfte ikramıyla sona erdi.