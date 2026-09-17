Hakkari\'de İlköğretim Haftası töreni renkli görüntülere sahne oldu

Hakkari'de İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen tören renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari'de İlköğretim Haftası kapsamında kutlama programı düzenlendi. Valilik binası önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kutlama programı daha sonra Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu bahçesinde devam eden törende, okula yeni başlayan öğrencilere "Hoş Geldin Çiçeği" takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin okullarına, öğretmenlerin ise öğrencilerine kavuşmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Yılmaz, İlköğretim Haftası'nın öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "İlköğretim Haftası, öğrencilerin ikinci yuvaları olarak gördükleri okullarına dönmesinin yanı sıra öğretmenlerin öğrencileriyle yeniden buluştuğu, velilerin ise tatlı bir telaşa kapıldığı yeni bir dönemin başlangıcı oldu" dedi.

Hakkari genelindeki eğitim verilerine de değinen Yılmaz, kentte 512 eğitim kurumunda 60 bin 712 öğrenci ve 4 bin 522 öğretmenin yeni eğitim öğretim yılına başladığını söyledi. Okullarda eğitim öğretimin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Program kapsamında öğrenciler tarafından "Okula Gidiyorum", "Oy Bahçenize" ve "Ay Yıldızlı Bayrağım" adlı gösteriler sahnelendi. Şiirlerin okunduğu programda koro ve halk oyunları gösterileri de sunuldu.

Kutlama programının dikkat çeken bölümlerinden biri ise "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" temasıyla düzenlenen fotoğraf sergisi oldu. Sergide Gazzeli çocuklara destek mesajı verilirken, çocukların barış ve güven içerisinde yaşayabileceğine dikkat çekildi.

Programa Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Vali Yardımcısı Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata da katıldı.