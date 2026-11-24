Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü ESOGÜ Eğitim Fakültesi ile ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

İlk olarak ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde Teknik Öğretmen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazinesi unvanı sahibi metal sanatçısı Hasan Tuluk'un konuk olduğu "Taşrada Eğitimci ve Sanatçı Olmak" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir ve Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan da katıldı. Söyleşinin ardından ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu 1'de "Metallerin Diliyle Anadolu" Hasan Tuluk Metal Sanatı Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Söyleşi öncesinde açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, bugün bilimde, sanatta, teknolojide ve toplumsal yaşamda gördüğümüz her ilerlemenin arkasında bir zamanlar o alanların öncülerine yol göstermiş öğretmenlerin olduğunu belirterek; öğretmenliğin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren bir meslek değil, geleceğin insanını ve dolayısıyla geleceğin toplumunu yetiştirme sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Özkan, 24 Kasım'ın yalnızca öğretmenlerin gününü kutladığımız bir tarih olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyetimizin eğitim yoluyla geliştirmeyi hedeflediği toplumsal dönüşümü de hatırladığımız bir gün olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, ESOGÜ'deki Öğretmenler Günü etkinliklerine konuk olan Hasan Tuluk'un öğretmenlik ile sanatçılığı buluşturan yaşam öyküsünün özellikle gençlere değerli bir ilham kaynağı olacağına inandığını belirtirken, ESOGÜ'de hafta boyunca fidan dikimi, müzik konseri, gösteriler ve konferansların devam edeceğini de hatırlatarak, tüm bu etkinliklerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesine katkı sunan ve destek veren herkese başta ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy olmak üzere teşekkür etti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy tarihin, büyük medeniyetlerin ve güçlü devletlerin yalnızca kılıçla ya da servetle değil; ilimle, sanatla ve o birikimi nesillere aktaran muallimlerle yükseldiğinin en büyük şahidi olduğunu hatırlatırken, kadim medeniyetimizin de tarih boyunca insan yetiştiren öğretmenlere ve emeği sanata dönüştüren ustalara en yüce değeri verdiğini ifade etti. Yakın tarihimizde öğretmenliğin bir milletin geleceğini nasıl değiştirdiğini en çarpıcı haliyle Milli Mücadele yıllarında görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Gümüşsoy, 1921 yılında Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nin en çetin günlerinde top sesleri Ankara'dan duyulurken dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Maarif Kongresi'ni ertelemeyip toplamasının, cehaletle verilen savaşın en az cephedeki savaş kadar hayati olduğunun tarihi bir kanıtı olduğunu söyledi. Kendisini dinleyen genç öğretmen adaylarına seslenerek öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil, bir insanın ruhuna dokunmak, yarının dünyasını bugünden ilmek ilmek dokumak olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Gümüşsoy, bu yönüyle öğretmenliğin dünyanın en kutsal ve en onurlu mesleği olduğunu ifade ederek, "Unutmayın ki bir öğretmenin yaktığı tek bir kıvılcım, bir ülkenin geleceğini değiştirecek güce sahiptir" dedi. ESOGÜ'de Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı programda; meslek hayatını teknik öğretmenliğe adamış, Anadolu'nun kadim zanaatını sabırla işleyerek 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanına layık görülmüş Hasan Tuluk'u ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını belirten Prof. Dr. Gümüşsoy, kendisiyle gerçekleştirilecek söyleşi ve sonrasında açılacak sergisinin mesleğine aşkla bağlı bir öğretmenin ve sanatçının, bulunduğu coğrafyanın imkanlarını aşarak nasıl evrensel izler bırakabileceğinin en somut göstergesi ve gençlerimiz için eşsiz bir ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şirin Şengel'in moderatörlüğünde, Hasan Tuluk'un konuk olduğu "Taşrada Eğitimci ve Sanatçı Olmak" başlıklı söyleşiye geçildi. Sanatçı olmanın oldukça meşakkatli bir iş olduğunu ancak topluma kazandırdığı mutluluğun tarif edilemez derecede büyük olduğunu vurgulayan Hasan Tuluk, ESOGÜ'de katıldığı söyleşi ve açılacak serginin tüm amacının gençlere kendilerine bırakılacak mirasa sahip çıkmalarının önemini ve bu konuda yapılabilecekleri anlatmak olduğunu ifade etti.

Söyleşinin ardından "Metallerin Diliyle Anadolu" Hasan Tuluk Metal Sanatı Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sergi 27 Kasım 2026 tarihine kadar ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu 1'de ziyarete açık kalacak.