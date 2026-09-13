Hatay Büyükşehir okullarda çevre düzenlemesi yapıyor
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il genelindeki okullarda çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler okul bahçelerinde ağaç budama, yabani ot biçme ve kent mobilyası montajı yaparak alanları yeni döneme hazırlıyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il genelindeki okullarda çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Okullardan gelen talepler doğrultusunda çalışma yapan ekipler, okul bahçelerinde ağaç budama ve yabani ot biçme işlemleri gerçekleştiriyor.
Ekipler ayrıca öğrencilerin kullanımına yönelik kent mobilyalarının montajını yaparak okul bahçelerini eğitim öğretim dönemine hazırlıyor.
HBB ekiplerinin yeni eğitim öğretim döneminde de okullardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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