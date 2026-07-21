Hatay'da Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'da Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Düzenlendi

Hatay\'da Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Düzenlendi
21.07.2026 08:56
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Hatay Arkeoloji Müzesi'nde yangın eğitimi ve tatbikatı ile personelin acil durumlara hazırlığı artırıldı.

Hatay Arkeoloji Müzesi personeline yönelik temel yangın eğitimi verilirken, olası yangınlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi.

Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, katılımcılara yangın anında yapılması gerekenler, ilk müdahale yöntemleri ve tahliye süreçleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından düzenlenen yangın tatbikatında, olası bir yangın durumunda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında personelin acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Yetkililer, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Hatay'da Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika

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