Hatay'da Yüreğimizdeki Işık Projesi'nde Esra Masatlı çocuklarla ahşap kesimi yaptı - Son Dakika
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Hatay'da Yüreğimizdeki Işık Projesi'nde Esra Masatlı çocuklarla ahşap kesimi yaptı

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Hatay\'da Yüreğimizdeki Işık Projesi\'nde Esra Masatlı çocuklarla ahşap kesimi yaptı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' kapsamında STEAM Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte çocuklar robotik kodlama, ahşap ve üç boyutlu tasarım atölyelerinde çalıştı; Masatlı da çocuklarla ahşap kesimi yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında STEAM Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yürütücülüğünde, STEAM Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara bilim, teknoloji ve üretim alanlarında çeşitli uygulamalı çalışmalar yaptırıldı.

Program kapsamında; robotik kodlama, ahşap ve üç boyutlu tasarım atölyelerinde etkinlikler gerçekleştirildi. Robotik Kodlama Atölyesinde temel kodlama ve robotik sistemler hakkında bilgi alan çocuklar, robotlarla uygulamalı çalışmalar yaptı.

Ahşap Atölyesinde tasarım ve uygulama çalışmaları gerçekleştiren çocuklar, kendi ürünlerini hazırlarken Esra Masatlı da çocuklara eşlik ederek ahşap kesimi yaptı. Üç Boyutlu Tasarım Atölyesinde ise çocuklara üç boyutlu düşünme, tasarlama ve üretme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Etkinlikle çocukların bilimsel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, el becerileri ve teknoloji kullanımı alanlarında gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
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