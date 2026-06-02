Havran\'da öğretmenlere yapay zeka atölyesi

02.06.2026 09:58  Güncelleme: 10:03
Balıkesir'in Havran ilçesinde, AB destekli proje kapsamında öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimi düzenlendi. Atölyede etik kullanım ve dijital materyal üretimi uygulamalı olarak ele alındı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Havran Belediyesi Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında öğretmenlere yönelik geniş kapsamlı bir yapay zeka eğitimi düzenlendi. Eğitim Teknolojileri Uzmanı İhsan Tahiroğlu koordinesinde gerçekleştirilen atölyede, yeni müfredat modeline uygun, etik ve etkili yapay zeka kullanımı ile dijital materyal üretimi uygulamalı olarak ele alındı.

Eğitimde dijital dönüşüm ve yenilikçi yaklaşımlar, Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen eğitim ile masaya yatırıldı. Avrupa Birliği destekli proje kapsamında bir araya gelen öğretmenler, yapay zekanın eğitim süreçlerine entegrasyonu, ders materyali geliştirme ve teknolojinin ahlaki değerlere uygun kullanımı konusunda uygulamalı bir atölye çalışmasına katıldı.

"Yapay zekayı etkili, etik ve ahlaki değerlere uygun aktarmalıyız"

Atölyenin açılışında konuşan ve bilgisayar-öğretim teknolojileri alanındaki yüksek lisans tecrübesiyle eğitime yön veren İhsan Tahiroğlu, teknolojinin pedagojik boyutuna dikkat çekti. Tayroğlu, "Avrupa Birliği tarafından desteklenen projemiz kapsamında bugün burada, öğretmenlerimize yapay zeka kullanımıyla ilgili kapsamlı bir eğitim vermek üzere toplandık. Temel amacımız; bu yapay zeka teknolojilerini derslerimizde kullanırken etkili, etik ve ahlaki değerlere uygun olacak şekilde öğrencilerimize en doğru biçimde nasıl aktarabileceğimizi deneyimlemek. Özellikle yeni gelen eğitim sistemine ve marif modele göre en etkili, en uygun materyal aktarım şekillerini burada hep birlikte deniyoruz" dedi.

Hikayeden müziğe, videodan sunuma dijital üretim

Geleneksel eğitim kalıplarının dışına çıkılarak hazırlanan atölyede, öğretmenlerin kendi ders içeriklerini yapay zeka ile zenginleştirmesi sağlandı. Geniş kapsamlı bir üretim üssüne dönüşen atölye hakkında detaylar paylaşan Tahiroğlu, "Buradaki eğitimimiz içerisinde katılımcı öğretmenlerimizin kendi eğitsel materyallerini oluşturması, kendi hikayelerini yazması hedefleniyor. Bununla da sınırlı kalmayarak yapay zeka araçları vasıtasıyla müzik, video, sunum ve etkileşimli dijital materyal oluşturma süreçlerini içeren çok yönlü bir atölye çalışması gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Havran'daki eğitimcilerin yoğun ilgi gösterdiği atölye programı, üretilen dijital materyallerin sunumu ve değerlendirmelerle son buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

