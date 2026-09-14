Havza’da ilk ders zili çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza’da ilk ders zili çaldı

Havza’da ilk ders zili çaldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun’un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 44 okulda 6 bin 255 öğrenci ders başı yaptı.

Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 44 okulda 6 bin 255 öğrenci ders başı yaptı. İlçede görev yapan 582 öğretmen de yeni eğitim-öğretim yılında öğrencileriyle buluştu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Havza'da da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. İlçede bulunan 44 okulda eğitim gören 6 bin 255 öğrenci, uzun süren yaz tatilinin ardından yeniden sınıflarındaki yerlerini aldı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Havza'da çeşitli ziyaret ve programlar gerçekleştirildi. Havza Kaymakamı Samet Serin ile Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Serin ve Başkan İkiz, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Serin ve İkiz, sınıfları ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, ilçede 44 okulda 582 öğretmen ve 6 bin 255 öğrenciyle yeni döneme başlandığını belirtti. Ertuğ, eğitim camiası olarak önceliklerinin öğrencilerin güvenli, huzurlu ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin özverili çalışmaları ve velilerin desteğiyle yeni eğitim öğretim yılının başarılı bir şekilde sürdürüleceğini kaydetti. Öğrencilere de seslenen Ertuğ, yeni dönemin bilgi, başarı ve güzel anılarla dolu bir eğitim yılı olması temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Kaynak: İHA

Samsun, Eğitim, Havza, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Havza’da ilk ders zili çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Kumluca’daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı Kumluca'daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı
Arnavutköy’de orman yangını Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor Arnavutköy'de orman yangını! Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor
Fabrikada elektrik faciası Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Marmara’da batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 12. gününde Marmara'da batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 12. gününde

11:42
Arda Güler ile Vinicius’a olaylı kıyas Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
11:28
Verdikleri poz bomba Filenin Sultanları’na yabancı damat mı geliyor
Verdikleri poz bomba! Filenin Sultanları'na yabancı damat mı geliyor?
11:19
Kayıp Büşra bebek satıldı mı Anne başka, baba başka konuştu
Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 11:50:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Havza’da ilk ders zili çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement