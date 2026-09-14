Havza’da ilk ders zili çaldı

Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 44 okulda 6 bin 255 öğrenci ders başı yaptı. İlçede görev yapan 582 öğretmen de yeni eğitim-öğretim yılında öğrencileriyle buluştu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Havza'da da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. İlçede bulunan 44 okulda eğitim gören 6 bin 255 öğrenci, uzun süren yaz tatilinin ardından yeniden sınıflarındaki yerlerini aldı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Havza'da çeşitli ziyaret ve programlar gerçekleştirildi. Havza Kaymakamı Samet Serin ile Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Serin ve Başkan İkiz, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Serin ve İkiz, sınıfları ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, ilçede 44 okulda 582 öğretmen ve 6 bin 255 öğrenciyle yeni döneme başlandığını belirtti. Ertuğ, eğitim camiası olarak önceliklerinin öğrencilerin güvenli, huzurlu ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin özverili çalışmaları ve velilerin desteğiyle yeni eğitim öğretim yılının başarılı bir şekilde sürdürüleceğini kaydetti. Öğrencilere de seslenen Ertuğ, yeni dönemin bilgi, başarı ve güzel anılarla dolu bir eğitim yılı olması temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.